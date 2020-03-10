Десять земельних ділянок, елітні автівки й 4 гривні у ПриватБанку — декларація Богдана

Колишній керівник Офісу Президента Андрій Богдан задекларував 83 тисячі гривень доходу, мільйони заощаджень, п’ять авто, 10 земельних ділянок, квартири і три коштовні годинники.

Про це свідчать відомості із декларації перед звільненням за період з 1 січня по 11 лютого 2020 року, опублікованій на сайті НАЗК.

За вказаний період Богдан задекларував 63 тисячі 130 гривень доходу за основним місцем роботи (в ОП — ред.), 20 тис. гривень - доходу від надання майна в оренду й 4 гривні процентів у ПриватБанку.

На рахунках у банках ексочільник ОП тримає понад 676 тис. доларів США, 338 тис. євро та 10,6 млн гривень. Крім того, готівкою він задекларував 721,6 тис. доларів США та 238,4 тис. євро.

Водночас на банківських рахунках доньок Богдан задекларував 164 тис. євро та 298 гривень.

Згідно з декларацією, колишній керівник ОП має дві квартири у Києві та одну у Словаччині й володіє 10 земельними ділянками у Києві, Київській та Львівській областях.

Крім того, Богдан задекларував 10 об’єктів незавершеного будівництва з правом користування на підставі інвестиційного договору, серед яких усі — квартири у Києві.

Також він задекларував п’ять автомобілів: TESLA S 85, TESLA MODEL X, MERCEDES-BENZ GL 500, MERCEDES-BENZ VITO 116 CDI, MERCEDES-BENZ GLS 350. Три автівки з цього переліку було придбано в 2019 році.

У декларації Богдана значаться також три годинники — один Breitling і два Ulysse Nardin.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 11 лютого призначив Андрія Єрмака керівником ОП, попередньо звільнивши з цієї посади Андрія Богдана.