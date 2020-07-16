У Миколаєві підпалили автомобіль керівника "Нацкорпусу"

У Миколаєві підпали автомобіль голови обласного осередку партії "Національний корпус" Дениса Янтаря.

Про це він сам повідомив у Facebook.

«Сьогодні вночі о 3.30 підпалили мою машину, яка стояла біля дому. В принципі, машина це просто груда металу та засіб пересування, такі втрати - буденність людини з активною життєвою позицією, і я адекватно ставлюсь до таких речей. А от моменти переживання моїх рідних, у зв'язку з цими обставинами, це буде дорого коштувати цим виродкам. Я завжди відкрито висловлюю позицію, відкрито конфліктую і завжди відповідаю за вчинки і слова, що і раджу іншим», - написав Денис.

Він також висловив припущення, хто міг це зробити - політичні опоненти або криміналітет.

Денис Янтар відомий в Миколаєві активіст, учасник АТО.