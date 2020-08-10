Омбудсмен закликає Олену Зеленську взяти під патронат родини бранців Кремля

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова закликала першу леді Олену Зеленську взяти під свій патронат родини політичних в'язнів Кремля.

Про це омбудсмен написала на своїй сторінці у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Звертаюся до Президента України Володимира Зеленського, Офісу Президента з проханням зробити все можливе задля звільнення українських політв’язнів та надати доручення Кабінету Міністрів України забезпечити їхнім родинам належний соціальний захист. Прошу першу леді України Олену Зеленську взяти під особистий патронат кожну таку родину", - зазначила вона.

Крім того, Денісова закликала Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та кожного члена уряду взяти під особисту опіку кожну дитину, яка на сьогодні проживає із матір’ю на контрольованій Україною території.

Уповноважена ВР з прав людини просить терміново розробити та подати на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо врегулювання правового статусу та соціального захисту осіб, незаконно позбавлених свободи внаслідок збройної агресії проти України, а також членів їхніх сімей та затвердити відповідну державну соціальну програму.

Також Денісова закликала міжнародні урядові та неурядові організації, зокрема Міжнародний Комітет Червоного Хреста в Україні, надати гуманітарну допомогу дітям кремлівських бранців та сприяти посиленню боротьби на міжнародній арені за звільнення їхніх батьків.

"Також прошу наших громадян, правозахисників, волонтерів та громадських активістів, які перебувають на тимчасово окупованій території Криму скоординувати зусилля у підтримці таких сімей у побуті, зокрема в організації дозвілля дітей у місцях їх компактного проживання. Діти українських політв’язнів повинні мати гідне дитинство! Наша спільна мета – зробити все, аби вони не відчували браку уваги та піклування, допоки їхні батьки перебувають у полоні агресора!", - зазначає омбудсмен.

Посадовець вказує, що країна-агресор РФ, незаконно ув’язнивши наших співгромадян, позбавила їхніх дітей уваги та піклування. А трагедія, яка сталась із сином українського політв'язня Руслана Сулейманова Мусою, – є наслідком цинічної окупаційної політики РФ, що сьомий рік поспіль продовжує розлучати українські родини. І доки це відбувається,наголошує Денісова, кожна така сім'я потребує уваги та допомоги.

За інформацією омбудсмена, 133 громадянина України, в тому числі 97 кримських татар, переслідуються РФ за політичними мотивами. 112 – незаконно утримують на території РФ та тимчасово окупованого Криму, решта обмежені в пересуванні та перебувають за місцем свого проживання. З них 71 – є батьками 188 неповнолітніх дітей.

Десять дружин кремлівських бранців, які виховують 12 дітей дошкільного та шкільного віку, проживають в різних регіонах материкової України, а 62 жінки разом із дітьми залишились на окупованому півострові, інформує посадовець.

За інформацією омбудсмена, цієї осені на окупованій території Криму з 17 дітей політв’язнів до першого класу підуть лише 14, оскільки правами на освіту трьох дітей «керівництво» кримських освітніх закладів знехтувало.

Особливої уваги та піклування потребують 11 тяжкохворих дітей. Їм потрібна висококваліфікована медична допомога. Зокрема, діти двох, обмежених в пересуванні політв’язнів – кримських татар, потребують такої допомоги уже негайно, наголосила Денісова.