З будівлі Національного художнього музею обвалився портик – заклад закрили

Національний художній музей тимчасово зупиняє роботу у зв’язку з обвалом портика.

Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у Телеграмі.

"Прикро, але разом з Національним художнім музеєм мусимо повідомити про тимчасову зупинку його роботи у зв’язку з обвалом портика. Питання критичне. Вже готуємо документи для виділення коштів на ремонт з резерву Кабміну. Також звернемося з пропозиціями щодо фінансування ще декількох об’єктів, аби запобігти подібним випадкам", - написав Ткаченко.

Він також опублікував відповідні фото.

За словами міністра, ця ситуація вкотре підкреслює важливість для України старту проєкту "Велика реставрація".

"Загальна сума проєкту ремонтно-реставраційних робіт Національного художнього музею становить 68 млн грн. До кінця року необхідно виділити 30 млн грн. Серед першочергових робіт: ремонт портика, який руйнується, рихтування та скульптурна група «Аполлон і музи»", - розповів Ткаченко.

За словами міністра, процедуру оформлення коштів буде запущено вже з 10 серпня.

Ткаченко запевнив, що буде залучено весь потрібний ресурс, аби найближчим часом музей знову відкрився для відвідувачів.

Як повідомлялося, раніше міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що наступного року частиною національного проєкту «Велике будівництво» стане відновлення 100 культурних об’єктів. Проєкт готують для розгляду у міністерствах.