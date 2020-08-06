Музей космонавтики в Житомирі має отримати статус національного - Ткаченко

Музей космонавтики імені Сергія Павловича Корольова в Житомирі має отримати статус національного і відповідну постанову внесуть на розгляд уряду.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Музей космонавтики ім. С.П. Корольова в Житомирі має отримати статус національного. І сьогодні на урядовому комітеті ми підтримали таку ініціативу місцевої влади, особливо, житомирських "Слуг народу". Постанову, що це дозволить, подамо на засідання Кабміну", - написав Ткаченко.

Він додав, що ініціатива обґрунтована, бо музей є туристичним магнітом Житомира, і так вважають не лише місцеві.

"Він справді унікальний і крутий. Цікавий дітям і дорослим. Щороку його відвідують понад 150 тисяч осіб", - додав міністр.

Він також зауважив, що музей зберігає, досліджує та примножує національну колекцію космонавтики, деякі з експонатів музею - є в єдиному екземплярі у світі. Крім того, Ткаченко наголосив, що музей у Житомирі працює на імідж України у світі як держави з високим науковим та культурним капіталом.

За його словами, музей вражає культурно-космічною спадщиною і визнаний світовою космічною спільнотою, є членом Міжнародної Ради музеїв при Міжнародній астронавтичній федерації.