МЗС хоче залучити дипломатів до Всесвітнього дня прибирання

Дмитро Кулеба ініціював долучення МЗС до Всесвітнього дня прибирання.

Про це передає Укрінформ с посиланням на допис першого заступника міністра закордонних справ Еміне Джапарової у Фейсбуці.

День Всесвітнього прибирання відбудеться 19 вересня 2020 р.

«Нашою акцією #GreeningDiplomacy плануємо запросити іноземний дипломатичний корпус приєднатись до ініціативи та спільночищення. Звісно, українські дипломати по всьому світові теж не залишатимуться осторонь», - йдеться у повідомленні.

Українська організація Let’s Do It Ukraine - частина міжнародного руху «Let’s Do It World», який об’єднав вже 180 країн та понад 20 мільйонів учасників для того, щоб піклуватися про екологію та чистоту Землі.

Представники українського руху наголосили, що це перша акція міжнародного рівня, яка буде проведена в умовах карантину і з дотриманням його норм, враховуючи соціальну дистанцію.