Закарпаттю загрожує сміттєвий колапс - за рік накопичується понад 300 тонн відходів

На Закарпатті накопичується 300 тонн сміття за рік, наразі легальні полігони в області на 90% заповнені. При такій ситуації протягом року на область чекає сміттєвий колапс.

Про це заявив голова Закарпатської ОДА Олексій Петров в рамках свого звіту за 100 днів роботи на посаді, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми накопичуємо 300 тонн сміття на Закарпатті за рік, і наразі ситуація така, що нам уже немає куди його подіти. Легальні полігони в області на 90% заповнені. Львів наше сміття не приймає, Франківськ не має таких потужностей. Якщо ми зараз не знайдемо вихід із цієї ситуації, в області буде сміттєвий колапс”, - наголосив Петров.

За його словами, вирішення сміттєвої проблеми на Закарпатті потребує політичного рішення та управлінського контролю, зокрема, за допомогою Закону “Про поводження твердими побутовими відходами”.

“Питання побудови сміттєпереробного заводу в області — в його рентабельності. Світова практика показує, що це — не рентабельно. Виходячи з рівня добробуту громадян на Закарпатті, жоден інвестиційний проєкт в цій сфері не матиме точку окупності навіть за 10 років роботи. Тому тут необхідно дотування, жоден інвестор не зайде на цей ринок, доки не буде гарантій від держави,” - пояснив Петров.

Разом із тим, в області необхідно формувати культуру поводження з відходами та пропагувати сортування сміття.

“Під час щотижневих виїздів в райони області ми влаштовуємо прибирання на стихійних звалищах. Це напрямок роботи з формування культури поводження з твердими побутовими відходами, яка на Закарпатті дуже низька,” - резюмував голова ОДА.

Як повідомляв Укрінформ, після червневого паводку президент Угорщини звернувся до Володимира Зеленського з листом, в якому закликав вирішити ситуацію із забрудненням річки Тиса. Кількість закарпатського сміття, котре під час паводку надходить до їхньої країни з Закарпаття, настільки велика, що угорська влада вже не може з ним впоратися.