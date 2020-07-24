"Міграцію" закарпатського сміття до Угорщини вже вирішують у Києві

Після листа угорського президента щодо сміття, яке щоразу паводок Тисою несе з України в Угорщину, в області проводять інвентаризацію стихійних сміттєзвалищ, і до 1 листопада мають їх ліквідувати.

Про це повідомив голова Закарпатської ОДА Олексій Петров на офіційному сайті Закарпатської облдержадміністрації.

"Після листа угорського президента щодо сміття, яке щоразу паводок несе із України в сусідню країну, Володимир Зеленський узяв вирішення цієї проблеми під особистий контроль. Під час зустрічі із головою екологічної інспекції України Андрієм Мальованим та генеральним послом Угорщини в Україні Іштваном Ійдярто в Києві говорили про те, що уже зробили на Закарпатті і що робитимуть, аби зупинити "потоки" сміття", - йдеться у повідомленні.

Зі слів Петрова, у місті Рахів, де звалище знаходиться неподалік річки Тиса, побудовано дамбу, яка не допустила під час червневого паводку потрапляння відходів до Тиси. Також в області зараз проводять розчищення русел річок від сміттєвих заторів силами рятувальників та Басейнового управління річки Тиса. Крім того, на Закарпатті почали інвентаризацію несанкціонованих сміттєзвалищ. До 15 серпня в області повинні ідентифікувати і проінвентаризувати сміттєзвалища і до 1 листопада забезпечити їх ліквідацію.

Петров також повідомив, що до 31 грудня цього року на Закарпатті розроблять схеми санітарної очистки населених пунктів.

"Кожен населений пункт повинен мати договір, хто вивозить сміття, де і куди, а також мають бути визначені джерела фінансування по збору, перевезенню і переробці відходів", - наголосив він.

Як повідомляв Укрінформ, після червневого паводку угорський президент написав Володимиру Зеленському листа, в якому поскаржився, що Угорщина більше не може приймати закарпатське сміття, яке тече до них Тисою.

Фото: Закарпатська ОДА