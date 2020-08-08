Степанов розвіяв міф про "чорну трансплантацію" та розповів про реєстр донорів

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов хоче, щоб Україна за два з половиною - три роки здобула трансплантаційну незалежність.

Про це міністр сказав на брифінгу в суботу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я хочу, щоб за два з половиною - три роки максимум ми здобули трансплантаційну незалежність, щоб всі громадяни, в яких є покази щодо пересадки органів, щоб вони робили ці операції в Україні, щоб вони робили це вдома, а не їхали за кордон в очікуванні. Ми точно знаємо, як це зробити, і ми рухаємося цим шляхом дуже-дуже швидко", - зазначив Степанов.

За словами міністра, на цьому шляху з'являється багато міфів, у зв'язку з чим виникає необхідність комунікації з МОЗ.

"Наприклад, міф щодо чорної трансплантації, що буде створений реєстр, в якому будуть всі донори. І якщо якомусь багатію знадобиться робити пересадку, то щось станеться з донором, якого ніхто не буде рятувати, і відразу ці органи будуть забрані відповідному багатію. Це я узагальнив ту інформацію, яка дуже часто пишеться в інтернеті. Це міф, це неможливо зробити", - сказав Степанов.

Він розповів, що МОЗ створює єдину державну інформаційну систему з питань трансплантації. У цій системі буде відповідний реєстр реципієнтів, тобто людей, яким потрібна трансплантація. Після внесення в цей реєстр вони будуть проходити відповідні обстеження раз на два-три місяці у відповідних лікарів, щоб бачити їх стан і можливість проведення трансплантації.

Окрім того, люди, які при житті виявлять бажання стати донорами після смерті, будуть внесені в реєстр, який буде повністю захищеним. Степанов підкреслив, що в разі смерті людини, незалежно від її бажання при житті, обов'язково потрібно буде отримати у родичів згоду на трансплантацію.

"Ми хочемо створити систему, яка буде побудована на кращих світових практиках. За основу ми беремо, в тому числі, нормативну базу, принципи, на яких вона побудована в таких країнах, як Іспанія, Сполучені Штати Америки, країнах-лідерах у питаннях трансплантації. Звичайно, нам треба зробити дуже багато, але ще раз хочу наголосити - ми прагнемо трансплантаційної незалежності, ми прагнемо того, щоб наші громадяни лікувалися вдома, в Україні. У нас для цього все є. Головне, у нас є фахівці, у нас є можливості, у нас є бажання, і ми це збудуємо", - підкреслив Степанов.

Урядовець додав, що МОЗ створює нормативну базу, якої потребує система трансплантації для того, щоб вона працювала незалежно від прізвища міністра або керівників галузі.

Як розповів Степанов, щороку близько 5 тис. людей в Україні потребує трансплантації, більшість з яких відправляють лікуватися за кордон. Зокрема, семеро українців уже майже 2 роки перебують в Індії в очікуванні трансплантації. За словами міністра, більше двох місяців МОЗ бореться за можливість зробити цю пересадку, а напередодні Степанов провів зустріч з послом Індії в Україні. Основною темою розмови було рятування життів цих семи громадян.

Як повідомлялося, міністр охорони здоров'я Максим Степанов 7 серпня поінформував, що в Україні вперше була зроблена операція з трансплантації підшлункової залози.