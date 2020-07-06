Понад п'ять тисяч українців очікують на трансплантацію органів - МОЗ

Президент Володимир Зеленський наполягає на розвитку трансплантації в Україні.

Про це він заявив на традиційній нараді, повідомляє пресслужба глави держави.

"Треба дуже потужно взятися за розвиток трансплантації в нашій країні. По-перше, в Україні такі операції в п'ять-шість разів дешевші, ніж за кордоном, а відтак доступніші для українців. Це підвищує шанс зберегти життя. По-друге, така якісна послуга за нижчу ціну може привабити іноземців", - сказав Зеленський.

У свою чергу міністр охорони здоров’я Максим Степанов поінформував, що більше 5 тисяч українців наразі очікують на трансплантацію органів. За його словами, умов для розвитку цієї галузі медицини в Україні не було забезпечено, тому багато громадян змушені проводити операції за кордоном.

Водночас він додав, що нині МОЗ створило окремий підрозділ саме для розвитку трансплантації в Україні.

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Урядовець підкреслив, що МОЗ уже розширює перелік лікарень, які можуть надавати послуги з трансплантації органів. Степанов вважає, що розвиток трансплантації може стати частиною медичної реформи.

Як повідомлялося, Верховна Рада у грудні 2019 року ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів людині" (418-IX). Документ регулює питання трансплантації анатомічних матеріалів людині, гармонізує національне законодавство з міжнародними актами та автоматизує процеси завдяки поступовому запровадженню Єдиної державної інформаційної системи трансплантації органів і тканин.