Набув чинності закон щодо зборів за виліт пасажирів

В Україні із 7 серпня почали брати збір за виліт пасажирів.

Як передає Укрінформ, відповідний закон "Про внесення змін до Повітряного кодексу України щодо удосконалення механізму стягнення державних зборів за кожного пасажира, який відлітає з аеропорту України, і за кожну тонну вантажу, що відправляється або прибуває в аеропорт України" опублікований 6 серпня у виданні "Голос України".

Закон набув чинності з дня, наступного за днем ​​оприлюднення, тобто 7 серпня 2020 року.

Документ визначає на законодавчому рівні особливості стягнення державного мита за кожного пасажира, який відлітає з аеропорту України, і за кожну тонну вантажу, відправленого або який прибув до аеропорту України. Закон передбачає:

- закріплення в термінологічному апараті (стаття 1 Повітряного кодексу України) поняття "державне мито з суб'єкта авіаційної діяльності";

- доповнення Повітряного кодексу статтею 121, яка визначає особливості стягнення держмита за кожного пасажира, який відлітає з аеропорту України, і за кожну тонну вантажу, відправленого або який прибув до аеропорту України;

- відповідальність за порушення порядку або термінів сплати державних зборів для суб'єктів авіаційної діяльності, визначених цим кодексом.

Закон встановлює ставку державного авіаційного збору за кожного пасажира, який літатиме в межах України, в розмірі 0,5 долара, на міжнародних рейсах - 2 долари.

За кожну тонну вантажу в межах України - 2,5 долара, а в разі здійснення міжнародних перевезень з/в Україну - 10 доларів.

Збір не стягуватиметься в разі перевезення вищих посадових осіб та офіційних делегацій держав; перевезення гуманітарної допомоги з/в Україну відповідно до актів Кабінету Міністрів; у разі польотів, пов'язаних із забезпеченням проведення робіт з ліквідації наслідків стихійного лиха, авіаційних та інших подій, санітарних авіарейсів (зокрема перевезень тіла (останків, праху) померлого).

Також звільняються від збору в разі перевезень пасажирів, що належать до категорії осіб, які звільняються від сплати зборів відповідно до закону; при перевезенні дітей віком до двох років; при перевезенні транзитних пасажирів; пасажирів із сервісними квитками і в разі перевезення менше 10 пасажирів одним нерегулярним рейсом.

Розрахунок розміру державного збору за кожного пасажира, який відлітає з аеропорту України, та державного збору за кожну тонну вантажу, що відправляється чи прибуває до аеропорту України, здійснює уповноважений орган з питань цивільної авіації щомісяця на підставі інформації про пасажирів, які відлітають з аеропорту України, та про вантаж, що відправляється чи прибуває до аеропорту України, за офіційним курсом валют, установленим Національним банком України на день оформлення авіаперевізнику відповідного рахунка-фактури.

Закон "Про внесення змін до Повітряного кодексу України щодо удосконалення механізму стягнення державних зборів за кожного пасажира, який відлітає з аеропорту України, і за кожну тонну вантажу, що відправляється або прибуває в аеропорт України" ВР схвалила в цілому в другому читанні 13 липня, його підтримали 256 депутатів.

Як повідомляв 15 липня міністр інфраструктури Владислав Криклій, державний збір за виліт авіапасажирів не вплине на ціну авіаквитків.