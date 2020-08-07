Набув чинності закон щодо зборів за виліт пасажирів
Як передає Укрінформ, відповідний закон "Про внесення змін до Повітряного кодексу України щодо удосконалення механізму стягнення державних зборів за кожного пасажира, який відлітає з аеропорту України, і за кожну тонну вантажу, що відправляється або прибуває в аеропорт України" опублікований 6 серпня у виданні "Голос України".
Закон набув чинності з дня, наступного за днем оприлюднення, тобто 7 серпня 2020 року.
Документ визначає на законодавчому рівні особливості стягнення державного мита за кожного пасажира, який відлітає з аеропорту України, і за кожну тонну вантажу, відправленого або який прибув до аеропорту України. Закон передбачає:
- закріплення в термінологічному апараті (стаття 1 Повітряного кодексу України) поняття "державне мито з суб'єкта авіаційної діяльності";
- доповнення Повітряного кодексу статтею 121, яка визначає особливості стягнення держмита за кожного пасажира, який відлітає з аеропорту України, і за кожну тонну вантажу, відправленого або який прибув до аеропорту України;
- відповідальність за порушення порядку або термінів сплати державних зборів для суб'єктів авіаційної діяльності, визначених цим кодексом.
Закон встановлює ставку державного авіаційного збору за кожного пасажира, який літатиме в межах України, в розмірі 0,5 долара, на міжнародних рейсах - 2 долари.
За кожну тонну вантажу в межах України - 2,5 долара, а в разі здійснення міжнародних перевезень з/в Україну - 10 доларів.
Збір не стягуватиметься в разі перевезення вищих посадових осіб та офіційних делегацій держав; перевезення гуманітарної допомоги з/в Україну відповідно до актів Кабінету Міністрів; у разі польотів, пов'язаних із забезпеченням проведення робіт з ліквідації наслідків стихійного лиха, авіаційних та інших подій, санітарних авіарейсів (зокрема перевезень тіла (останків, праху) померлого).
Також звільняються від збору в разі перевезень пасажирів, що належать до категорії осіб, які звільняються від сплати зборів відповідно до закону; при перевезенні дітей віком до двох років; при перевезенні транзитних пасажирів; пасажирів із сервісними квитками і в разі перевезення менше 10 пасажирів одним нерегулярним рейсом.
Розрахунок розміру державного збору за кожного пасажира, який відлітає з аеропорту України, та державного збору за кожну тонну вантажу, що відправляється чи прибуває до аеропорту України, здійснює уповноважений орган з питань цивільної авіації щомісяця на підставі інформації про пасажирів, які відлітають з аеропорту України, та про вантаж, що відправляється чи прибуває до аеропорту України, за офіційним курсом валют, установленим Національним банком України на день оформлення авіаперевізнику відповідного рахунка-фактури.
Закон "Про внесення змін до Повітряного кодексу України щодо удосконалення механізму стягнення державних зборів за кожного пасажира, який відлітає з аеропорту України, і за кожну тонну вантажу, що відправляється або прибуває в аеропорт України" ВР схвалила в цілому в другому читанні 13 липня, його підтримали 256 депутатів.
Як повідомляв 15 липня міністр інфраструктури Владислав Криклій, державний збір за виліт авіапасажирів не вплине на ціну авіаквитків.