В Україні хочуть скасувати військово-квартирну повинність під час воєнного стану

Відповідне рішення уряд ухвалив на своєму засіданні 5 серпня без обговорення, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Пропонується виключити пункт 17 частини першої статті 8 Закону, що дозволить військовому командуванню здійснювати заходи правового режиму воєнного стану, не використовуючи при цьому визначених цим законом повноважень військового командування стосовно встановлення військово-квартирної повинності та дотримуючись приписів і положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини”, - зазначається в пояснювальній записці до проєкту закону.

Таким чином, Кабінет міністрів ініціював виключити з Закону України “Про правовий режим воєнного стану” норму, згідно з якою в Україні або в окремих місцевостях, де введено воєнний стан, військове командування спільно із військовими адміністраціями та місцевими органами влади мали можливість “встановлювати для фізичних і юридичних осіб військово-квартирну повинність з розквартирування військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу правоохоронних органів, особового складу служби цивільного захисту, евакуйованого населення та розміщення військових частин, підрозділів і установ”.

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В пояснювальній записці також зазначається, що під час підготовки законопроєкту консультації із заінтересованими сторонами не проводились, оскільки “реалізація Закону не матиме впливу на інтереси окремих верств населення, об'єднаних спільними інтересами, суб'єктів господарювання”. Так само консультації не проводились з профспілками, асоціаціями органів місцевого самоврядування чи відповідними органами місцевого самоврядування.

Проєкт закону був розроблений Міністерством оборони на виконання резолюції Першого віцепрем'єр-міністра — міністра економічного розвитку і торгівлі України від 07.08.2019 №47680/19/1-18 Степана Кубіва.