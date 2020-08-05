Даних про постраждалих у Бейруті українців наразі немає — Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що наразі немає інформації про постраждалих українців від вибуху у Бейруті.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це Шмигаль написав у Твіттері.

"Жахлива трагедія в Бейруті... Наразі, за даними українського посольства в Лівані, інформації про постраждалих українців немає. Уважно стежимо за ситуацією", - написав Шмигаль.

Він також висловив співчуття всім, хто постраждав та втратив рідних і близьких внаслідок вибухів у Бейруті.

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Як повідомляв Укрінформ, раніше співзасновник сервісу відстеження кораблів TankerTrackers.com Самір Мадані повідомив у Твіттері, що два українські кораблі MERO STAR і RAOUF H були недалеко від місця вибуху в порту Бейрута.

Також агентство повідомляло, що увечері 4 серпня у порту ліванської столиці сталося два потужних вибухи. За попередньою інформацією, вибухнули 2,7 тонни нітрату амонію (аміачної селітри), які шість років зберігали в порту без дотримання заходів безпеки.

Кількість загиблих внаслідок вибухів зросла щонайменше до ста, також понад чотири тисячі осіб потерпіли. Крім того, рятувальники розшукують ще понад сотню людей, які зникли після вибухів.