Криклій поки не має інформації про українські кораблі у Бейруті

Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що в нього поки немає жодної інформації щодо перебування двох українських кораблів у порту столиці Лівану, де сталася серія потужних вибухів.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами в Києві, передає кореспондент Укрінформу.

"Міністерство закордонних справ ще отримує інформацію, тому актуальної інформації в мене немає, читав про це", - сказав Криклій, відповідаючи на запитання, чи йому відомо щось про ситуацію з українськими короблями у порту столиці Лівану.

Як повідомляв Укрінформ, раніше співзасновник сервісу відстеження кораблів TankerTrackers.com Самір Мадані повідомив у Твіттері, що два українські кораблі MERO STAR і RAOUF H були недалеко від місця вибуху в порту Бейрута.

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Також агентство повідомляло, що увечері 4 серпня в ліванській столиці внаслідок потужних вибухів в порту загинули щонайменше 78 людей, ще близько 4 тис. зазнали поранень. За попередньою інформацією, вибухнули 2,7 тонни нітрату амонію (аміачної селітри), які шість років зберігали в порту без дотримання заходів безпеки.