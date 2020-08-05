Криклій поки не має інформації про українські кораблі у Бейруті
Про це він сказав під час спілкування з журналістами в Києві, передає кореспондент Укрінформу.
"Міністерство закордонних справ ще отримує інформацію, тому актуальної інформації в мене немає, читав про це", - сказав Криклій, відповідаючи на запитання, чи йому відомо щось про ситуацію з українськими короблями у порту столиці Лівану.
Як повідомляв Укрінформ, раніше співзасновник сервісу відстеження кораблів TankerTrackers.com Самір Мадані повідомив у Твіттері, що два українські кораблі MERO STAR і RAOUF H були недалеко від місця вибуху в порту Бейрута.
Також агентство повідомляло, що увечері 4 серпня в ліванській столиці внаслідок потужних вибухів в порту загинули щонайменше 78 людей, ще близько 4 тис. зазнали поранень. За попередньою інформацією, вибухнули 2,7 тонни нітрату амонію (аміачної селітри), які шість років зберігали в порту без дотримання заходів безпеки.