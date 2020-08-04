Мережа госпіталів ветеранів війни має дефіцит фінансування у понад 270 мільйонів - Степанов

Керівництво держави зробить усе можливе, щоб зберегти спроможну мережу госпіталів ветеранів війни, яка цього року має дефіцит фінансування у 271 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на нараді з питань діяльності та фінансування госпіталів ветеранів війни 4 серпня, повідомляє МОЗ в Фейсбук.

"Наша спільна мета – збереження спроможної мережі госпіталів ветеранів війни, збереження кадрового потенціалу, розвиток матеріально-технічної бази, впровадження сучасних медичних технологій, що дозволить забезпечити наших захисників доступними та якісними медичними послугами", — сказав Степанов.

Він зазначив, що загалом в Україні функціонує 30 госпіталів для ветеранів війни, в яких працює понад 1200 лікарів та майже 3 тисячі середнього медичного персоналу. За його словами, через прорахунки попереднього керівництва МОЗ і старт 1 квітня другого етапу медреформи дефіцит фінансування цих закладів становить близько 271 млн грн.

Степанов додав, що кожного року в мережі госпіталів надається комплексна медична, фізична, психологічна допомога близько 130 тисячам ветеранів війни, з яких понад 25 тисяч — учасники АТО.

Як повідомляв Укрінформ, другий етап медичної реформи, що стартував 1 квітня, передбачає, що заклади охорони здоров’я, які надають спеціалізовану і високоспеціалізовану медичну допомогу, отримуватимуть кошти за договором з НСЗУ.

Водночас Президент Володимир Зеленський заявив, що не може допустити другого етапу медреформи в її нинішньому вигляді, оскільки через новий механізм фінансування можуть бути звільнені близько 50 тисяч медиків і закриті понад 300 лікарень.