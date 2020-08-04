МКІП запускає процедуру обрання Наглядової ради Українського культурного фонду
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МКІП.
«Прийом документів триватиме до 5 жовтня. Після цього МКІП проведе рейтингове інтернет-голосування та оприлюднить інформацію про його підсумки на своєму офіційному веб-сайті», - ідеться в повідомленні.
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Як нагадали у МКІП, відповідно до Закону України «Про Український культурний фонд» Наглядова рада є одним із органів управління УКФ. Вона складається з дев’яти осіб: двох осіб, визначених Президентом України, двох осіб, визначених МКІП, двох осіб - представників закладів культури, двох осіб - представників громадських об’єднань, а також голови Фонду (за посадою).
Діючий склад Наглядової ради Фонду був сформований наприкінці 2017 року. Термін повноважень члена Наглядової ради становить три роки та відповідно спливає в кінці 2020 року.