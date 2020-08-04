МКІП запускає процедуру обрання Наглядової ради Українського культурного фонду

МКІП розпочинає 5 серпня 2020 року прийом документів від закладів культури та громадських об’єднань для обрання відповідної частини Наглядової ради Українського культурного фонду.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МКІП.

«Прийом документів триватиме до 5 жовтня. Після цього МКІП проведе рейтингове інтернет-голосування та оприлюднить інформацію про його підсумки на своєму офіційному веб-сайті», - ідеться в повідомленні.

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Як нагадали у МКІП, відповідно до Закону України «Про Український культурний фонд» Наглядова рада є одним із органів управління УКФ. Вона складається з дев’яти осіб: двох осіб, визначених Президентом України, двох осіб, визначених МКІП, двох осіб - представників закладів культури, двох осіб - представників громадських об’єднань, а також голови Фонду (за посадою).

Діючий склад Наглядової ради Фонду був сформований наприкінці 2017 року. Термін повноважень члена Наглядової ради становить три роки та відповідно спливає в кінці 2020 року.