Держстатус для релігійних свят: головний рабин України подякував Зеленському

Головний рабин України та Києва Моше Реувен Асман високо оцінює ініціативу Президента України Володимира Зеленського щодо надання державного статусу єврейським релігійним святам.

Про це Асман заявив на зустрічі із заступником керівника Офісу Президента Ігорем Жовквою, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.

"Ребе високо оцінив ініціативу Президента України Володимира Зеленського щодо надання державного статусу єврейським релігійним святам. Від імені єврейської громади він передав главі держави слова подяки за це важливе рішення", - йдеться у повідомленні.

Зі свого боку Ігор наголосив на важливій ролі єврейської громади України в питанні розвитку Української держави та утвердження в суспільстві принципів мультиконфесійної толерантності та відкритості.

Співрозмовники обговорили актуальні питання українсько-ізраїльського діалогу. Жовква подякував Моше Реувену Асману за його вагому діяльність щодо визнання митрополита Андрея Шептицького Праведником народів світу.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський 30 липня доручив Кабінету Міністрів опрацювати питання надання державного статусу окремим релігійним святам, зокрема таким як Рамазан-Байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош-Гашана, Ханука, Великдень християн західного обряду, та внести на розгляд Верховної Ради відповідний законопроєкт.