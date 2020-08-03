"Широкий лан" і 37 мільйонів збитків: експосадовця ЗСУ відпустили під заставу

Укрінформ
ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 420 тис. грн експосадовцю ЗСУ, який підозрюється у завданні збитків під час облаштування польового табору "Широкий лан".

ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 420 тис. грн ексначальнику управління будівництва, реконструкції та капітального ремонту військових об'єктів Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗСУ, який підозрюється у завданні збитків під час облаштування польового табору "Широкий лан".

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба суду.

На підозрюваного також покладено процесуальні обов’язки: прибувати за першою вимогою до детектива, прокурора, слідчого судді, суду, не відлучатися із населеного пункту без дозволу, повідомляти про зміну місця проживання і роботи, утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідкам, здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон і носити електронний засіб контролю.

Строк дії ухвали – до 3 жовтня 2020 року включно.

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Як повідомлялося, правоохоронні органи 30 липня оголосили підозру 3 колишнім посадовцям Збройних сил та 2 представникам приватного товариства. За версією слідства, у 2017-2018 роках вказані особи організували прийом робіт та послуг з облаштування польового табору «Широкий лан» у с. Улянівка Миколаївської області. Роботи з облаштування польового табору фактично не були виконані, але кошти перерахували на рахунки компанії. Як наслідок, державі було завдано збитків на суму понад 37 млн гривень.

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