Порушення планової вакцинації призведе до спалаху інфекційних хвороб — ЦГЗ

Порушення планової вакцинації під час карантину може призвести до спалаху інших інфекційних хвороб.

Як передає Укрінформ, про це у Facebook повідомляє Центр громадського здоров'я України.

"Будь-яке порушення планової вакцинації, навіть на короткий період, призведе до спалахів вакцинокерованих інфекцій... Вакцинація під час пандемії COVID-19 є безпечною. Центр громадського здоров’я України, Всеукраїнська асоціація дитячої імунології та Українська Академія Педіатричних Спеціальностей виступають за імунізацію під час пандемії COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, Європейська регіональна комісія із сертифікації ліквідації поліомієліту оцінила ризик передачі інфекції в 41 країні регіону. Ризик в Україні віднесли до категорії високих.

Згідно з рекомендаціями ВООЗ, якщо у країні є вакцинованими понад 95% населення, розповсюдження вірусу припиниться.

За даними, що наводить Центр, відсоток охоплення щепленнями від поліомієліту в Україні є недостатнім, щоб до кінця року досягнути 95%. Станом за 5 місяців цього року лише 30% дітей першого року життя, які потребують обов'язкових щеплень, отримали всі 3 дози вакцини для профілактики поліомієліту.

Вакцинація — єдина можливість уберегтися від ускладнень, викликаних поліомієлітом.

Також, станом на 1 червня 2020 року лише 28,3% дітей віком до року отримали захист від кору, паротиту та краснухи (КПК). За розрахунками цьогорічної тенденції за 5 місяців, до кінця поточного року охоплення щепленнями сягне лише 67,9%, чого недостатньо для формування колективного імунітету — необхідних 95%.

Темпи вакцинації від кору, паротиту та краснухи у перше півріччя 2020 року у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року знизилися на 20%.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 2 серпня в Україні підтверджено 72 168 випадків захворювання на COVID-19, за добу зареєстровано 1 112 нових випадків.