Лікарняні ліжка, які не встигли скоротити, врятували тисячі пацієнтів - Голубовська

Ліжко-місця в лікарнях у регіонах України, які не встигли скоротити, врятували тисячі пацієнтів. Якби коронавірусна інфекція прийшла на пів року пізніше, то ці люди не мали б доступу до медичної допомоги.

Таку думку висловила лікарка-інфекціоністка Ольга Голубовська в інтерв’ю Укрінформу.

За її словами, при лікуванні нової коронавірусної інфекції немає строго специфічних препаратів, увесь терапевтичний вплив має мінімізувати ризики розвитку важкого перебігу захворювання.

"Саме тому ми прописали госпіталізацію середньотяжкого перебігу захворювання, те, чого у світі не роблять, тому що у них не вистачає ліжок. Те, що нам закидали як негативний момент - що, от, у нас ліжок набагато більше, ніж в Європі і в Америці, тому їх треба скорочувати і робити гарну лікарню одну на 200 км, якої ніколи не буде, поки у нас не буде йти на медицину менше 3% ВВП... Так от, зараз ці ліжка у регіонах, які не встигли скоротити, врятували тисячі пацієнтів! Якби коронавірусна інфекція прийшла на пів року пізніше, то тисячі людей не мали б доступу до медичної допомоги", - зазначила Голубовська.

Як зауважила інфекціоністка, "сьогодні до цих лікарень без будь-якої реанімації провели кисень, і лежать пацієнти". "Основне у лікуванні - це дихати киснем - терапія є, вона розроблена. Потрібні грамотні лікарі та елементарні дослідження. Мені страшно уявити, що було б без цього, у нас смертність була би в рази вищою. Адже ця смертність, яку показують італійці, іспанці, це смертність від важкого перебігу захворювання, тому і цифри у них такі. Чим більше тестувати, то, природно, смертність буде меншою", - додала вона.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 1 серпня лабораторно підтверджено 71 056 випадків COVID-19, із них за добу – 1 172. За добу померли 16 осіб, загалом із початку пандемії - 1709. Одужали за добу 556, із початку пандемії — 39 308. За добу найбільшу кількість інфікованих виявили у Львівській (145), Івано-Франківській областях (123) та м. Києві (101).