Представник Мінветеранів поїхав на Дніпропетровщину до батька загиблого військового Журавля

За дорученням Президента України перший заступник міністра у справах ветеранів Олександр Порхун виїхав у Дніпропетровську область для того, щоб поспілкуватися з батьком загиблого військовослужбовця Ярослава Журавля та розповісти йому реальну історію загибелі сина.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на сторінку Мінветеранів у Facebook.

“У зв’язку з тим, що було багато спекуляцій щодо загибелі Ярослава Журавля, за дорученням Президента України перший заступник міністра у справах ветеранів Герой України Олександр Порхун разом з командиром військової частини, де Ярослав служив, побратимами та представниками Координаційної Ради, виїхали в Дніпропетровську область, де проживає родина Ярослава, аби поговорити з батьком загиблого”, - йдеться у повідомленні.

На жаль, підкреслили у відомстві, на Сході України триває війна, і за спокій громадян продовжують гинути захисники.

“Мінветеранів та вся ветеранська спільнота висловлюють щирі співчуття родині загиблого. Командуванням військової частини Ярослава Журавля представлено до нагородження державною нагородою”, - зазначили у відомстві.

Як повідомлялося, 13 липня на запит української сторони СЦКК у координації із СММ ОБСЄ була спланована евакуація тіла загиблого військовослужбовця ЗСУ лейтенанта Дмитра Красногрудя, який загинув внаслідок підриву на вибуховому пристрої у "сірій зоні" селища Зайцеве (Жованка) Бахмутського району Донецької області. При цьому військовослужбовці ЗСУ отримали з боку російських окупаційних сил гарантії безпеки та зобов’язання щодо припинення вогню у районі Зайцевого у період з 14.00 до 18.00 (за київським часом) 13 липня.

Читайте також: У Києві прощаються з військовим медиком Миколою Ільїним

Однак під час евакуації тіла вбитого українського військовослужбовця неозброєна евакуаційна група, яка була маркована білими пов'язками на жилетах та білими касками, потрапила в засідку збройних формувань російських окупаційних сил. Спочатку був обстріляний військовослужбовець, який ішов попереду групи, йому на допомогу кинувся медик Микола Ільїн, який також був обстріляний та зазнав поранень, несумісних з життям. Після цього евакуаційна група з іще одним травмованим офіцером відступила.

Надалі окупанти відмовилися надати гарантії безпеки для пошуку українською стороною пораненого військового.

У четвер, 16 липня, тіло лейтенанта Дмитра Красногрудя передано на контрольовану урядом України територію. Тіло загиблого військового медика забрали бойовики російських окупаційних військ. Командування Об’єднаних сил докладало усі необхідні зусилля для передачі українській стороні його тіла.

21 липня на підконтрольну уряду України територію було передано тіло третього українського захисника, який був поранений під час обстрілу евакуаційної групи під Зайцевим 13 липня і помер через те, що окупанти відмовлялися надати українській стороні дозвіл на його пошуки у "сірій зоні".

Фото: АРМІЯINFORM