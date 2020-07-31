Депутат Рабінович придбав телеканал O-TV - ЗМІ

Ексдепутат від БПП Олександр Бригинець продав свої корпоративні права на музичний телеканал O-TV депутату від ОПЗЖ Вадиму Рабіновичу.

Про це інформує «Детектор медіа» з посиланням на Олександра Бригинця.

Як зазначається - сума угоди становить 2 мільйони 766 тисяч гривень. Згідно із сервісом OpenDataBot, нардеп від ОПЗЖ став власником 50% ТОВ «Музичний канал О-ТВ», якими володів Олександр Бригинець, 24 липня 2020 року. Решта 50% компанії належать Андрію Альошину, помічнику на громадських засадах Вадима Рабіновича.

Олександр Бригинець розповів, що поки був у Верховній Раді, призначене його партнером керівництво призвело до того, що борги О-TV сягнули близько 10 млн грн.

«Відповідно, треба було шукати інвестиції; що робити з каналом, щоб він не збанкрутував у дуже короткий термін. У даному випадку треба було шукати покупця, але для цього треба згода іншого партнера. Він не завжди виявляв згоду тому чи іншому покупцю, тим паче – їх не особливо багато в цей час. Але ми все ж таки знайшли можливість», – розповів Бригинець.

Він уточнив, що кандидатуру Вадима Рабіновича узгодили «під обіцянку», що канал залишатиметься музичним, діятиме згідно з українським законодавством і транслюватиме українську музику.