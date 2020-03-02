"Вставай страна огромная": Рабінович влаштував депутатам музичну паузу

Народний депутат від партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Рабінович включив радянську пісню на Погоджувальній раді, а в кінці ще і підспівав.

Під час свого виступу Рабінович закликав «зупинити фашизм в Україні в 20-му році».

"Я не знаю, що ще додати, у мене є ще трохи часу, тож ставлю музичну паузу", - сказав нардеп і підніс до мікрофона свій телефон. З динаміків зазвучала радянська пісня "Священна війна".

Спікер парламенту Дмитро Разумков зробив Рабіновичу зауваження. Той вимкнув музику, але куплет вирішив доспівати сам.