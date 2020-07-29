СБУ викрила банду, яка займалась контрабандою сумнівних ліків

Служба безпеки України викрила міжнародне угруповання, яке займалося контрабандою і продажем в Україні лікарських засобів серцево-судинної, онкологічної і репродуктивної груп непідтвердженого походження.

Про це йдеться у повідомленні СБУ.

"За попередніми даними слідства, не зареєстровані у нашій країні препарати учасники групи з Києва і Харківщини нелегально отримували з території РФ та однієї з країн Західної Азії, у тому числі через міжнародні поштові сервіси. Одержану продукцію зловмисники пропонували на спеціалізованих інтернет-платформах і доставляли її замовникам кур’єрами та сервісами експрес-доставок. При цьому зберігання і транспортування препаратів здійснювалось без дотримання встановлених санітарних норм, зокрема температурного режиму", - йдеться у повідомленні.

Під час обшуків за місцями проживання фігурантів і зберігання контрабандної продукції правоохоронці вилучили майже 2,5 тисячі упаковок медзасобів сумнівної якості на загальну суму понад 3 мільйони гривень. Також виявлено документи із доказами протиправної діяльності і гроші, ймовірно одержані злочинним шляхом. Планується направлення вилучених препаратів на експертизу.

У межах раніше відкритого кримінального провадження тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності осіб, причетних до оборудок.

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Заходи із викриття незаконної діяльності проводилися спільно зі слідчими Головного управління ДФС у м. Києві під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури із залученням фахівців Держлікслужби.

Фото: СБУ