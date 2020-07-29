Одиноким пенсіонерам 80+ призначили щомісячну допомогу - 685 гривень
Таке рішення було схвалене на засіданні уряду 29 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу
Як пояснили у Мінсоцполітики, рішенням уряду встановлено порядок виплати щомісячної державної соціальної допомоги на догляд одиноким пенсіонерам, яким виповнилося 80 та більше років та які потребують постійного стороннього догляду, у розмірі 40 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (1712 грн х 40%= 685 грн).
Допомога призначатиметься та виплачуватиметься з 1 січня 2020 року (для її нарахування буде здійснено перерахунок).
Як повідомляв Укрінформ, 2 червня Верховна Рада ухвалила в повторному другому читанні закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій для окремих категорій осіб" (законопроєкт № 2494).
Документ, зокрема, передбачає призначення державної соціальної допомоги на догляд одиноким особам, які досягли 80-річного віку та які, за висновком лікарсько-консультативної комісії, потребують постійного стороннього догляду й одержують пенсію відповідно до законів України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" або "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".