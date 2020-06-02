Рада посилила соцгарантії дітям під опікою і самотнім пенсіонерам 80+

Верховна Рада ухвалила в повторному другому читанні закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій для окремих категорій осіб" (№2494).

Рішення підтримали 239 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Проєкт акта передбачає підвищення соціальних гарантій для дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, в тому числі для дітей з інвалідністю, уніфікацію принципів надання допомоги на дітей одиноким матерям та малозабезпеченим сім’ям, а також запровадження державної соціальної допомоги на догляд одиноким особам, які досягли 80 річного віку та потребують постійного стороннього догляду", - йдеться в пояснювальній записці.

Закон передбачає, що допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, надаватиметься у розмірі, що становить 2,5 прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, на дітей з інвалідністю, над якими встановлено опіку чи піклування, - 3,5 прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

У разі, якщо на дитину (на дитину з інвалідністю) виплачуються призначені в установленому порядку пенсія, аліменти, стипендія, державна допомога (крім державної соціальної допомоги, що виплачується на дітей з інвалідністю, відповідно до законодавства), розмір допомоги на дитину, над якою встановлено опіку чи піклування, визначається як різниця між 2,5 розміру прожиткового мінімуму (для дитини з інвалідністю, над якою встановлено опіку чи піклування, - 3,5 розміру прожиткового мінімуму) для дитини відповідного віку та розміром призначених пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги.

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Попередня редакція закону передбачала, що допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, надається у розмірі, що становить два прожиткових мінімуми для дитини відповідного віку.

Крім того, закон передбачає призначення державної соціальної допомоги на догляд одиноким особам, які досягли 80-річного віку, та які за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду й одержують пенсію відповідно до законів України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” або „Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”.