Екоінспекція та поліція влаштують рейди на незаконні сміттєзвалища

Екологічна інспекція спільно з Нацполіцією планують рейди незаконними сміттєзвалищами, при цьому відповідальність за стихійні "смітники" несуть органи місцевого самоврядування.

Про це сказав міністр захисту довкілля і природних ресурсів Роман Абрамовський в ефірі телеканалу «ДОМ», коментуючи претензії Угорщини до України з приводу ситуації, що склалася після повеней на Закарпатті.

«У контексті навіть останніх паводків у нас великі претензії з угорської сторони. Президент Угорщини написав листа Президенту Зеленському про те, що ми перетворили фактично річку Тису на сміттєпровід, і величезна кількість кубів, понад 2 тисячі кубів, потрапила на територію Угорщини, і вони їх там своєю технікою, своїми методами видаляли», - повідомив міністр у програмі «Офіційна розмова».

Абрамовський нагадав, що стихійні сміттєзвалища - це зона відповідальності органів місцевого самоврядування.

«Так, формуються незаконні стихійні сміттєзвалища, це цілком відповідальність органів місцевого самоврядування. Законом так визначено, що за незаконні стихійні сміттєзвалища і їх видалення несе відповідальність орган місцевого самоврядування - мерія, сільрада, ОТГ тощо. Тобто це їх відповідальність», - наголосив він.

Міністр поділився інформацією про плановану спільно з Нацполіцією екоінспекцю, під час якої будуть проведені рейди незаконними сміттєзвалищами.

«У нас є карта, у нас є інформація про сміттєзвалища, які ліквідовані, та однак їх кількість не зменшується. Тобто з'являються нові, і це цілком відповідальність органів місцевого самоврядування, на чиїй землі вони утворюються», - вважає Абрамовський.

Як повідомляв Укрінформ, після червневої повені угорський президент Янош Адер написав Володимиру Зеленському листа, в якому поскаржився, що Угорщина більше не може приймати закарпатське сміття, яке несе до них Тисою.

Після листа угорського президента в Закарпатській області проводять інвентаризацію стихійних сміттєзвалищ, і до 1 листопада мають їх ліквідувати, повідомив голова Закарпатської ОДА Олексій Петров.