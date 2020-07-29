Суд переніс слухання у справі Сивохи щодо трьох представників "Нацкорпусу"

Печерський райсуд Києва переніс засідання у справі за позовом колишнього радника секретаря РНБО Сергія Сивохи та нардепа Максима Бужанського проти представників "Нацкорпусу" Юрія Каплі, Олександра Демидова та Сергія Тамаріна.

Про це інформує пресслужба Нацкорпусу.

Як зазначається, сьогодні, 29 липня, у Печерському райсуді Києва відбулося засідання у справі за позовом колишнього радника секретаря РНБО Сергія Сивохо та нардепа Максима Бужанського проти ветеранів російсько-української війни, представників Нацкорпусу Сергія Тамаріна, Олександра Волкова та Юрія Каплі.

"Під час судового засідання захисник ветеранів Едуард Вербінець подав клопотання про відвід головуючої судді Віти Бортницької. Вона у свою чергу оголосила перерву на невизначений термін для розгляду відводу, тому дата наступного засідання поки невідома", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв Укрінформ, під час презентації 12 березня Національної платформи примирення і єдності представники організації "Національний корпус" почали суперечку із тодішнім радником секретаря РНБО Сергієм Сивохо, а згодом вдарили його у спину, і той упав на підлогу.

За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження, до відділка доправили 15 осіб.

Мітинг Нацкорпусу під Печерським судом / Фото: Володимир Тарасов, Укрінформ

Згодом у столичній поліції повідомили, що було відпущено 12 осіб, а трьох - затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

13 березня суд обрав трьом затриманим після цих подій запобіжні заходи: ветерану-азовцю Олександру Волкову - у вигляді цілодобового домашнього арешту, другому із затриманих – Сергію Тамаріну – у вигляді особистого зобов'язання, ветеранові полку "Азов" Юрію Каплі - особисте зобов’язання.