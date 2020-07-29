Суд переніс слухання у справі Сивохи щодо трьох представників "Нацкорпусу"
Про це інформує пресслужба Нацкорпусу.
Як зазначається, сьогодні, 29 липня, у Печерському райсуді Києва відбулося засідання у справі за позовом колишнього радника секретаря РНБО Сергія Сивохо та нардепа Максима Бужанського проти ветеранів російсько-української війни, представників Нацкорпусу Сергія Тамаріна, Олександра Волкова та Юрія Каплі.
"Під час судового засідання захисник ветеранів Едуард Вербінець подав клопотання про відвід головуючої судді Віти Бортницької. Вона у свою чергу оголосила перерву на невизначений термін для розгляду відводу, тому дата наступного засідання поки невідома", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв Укрінформ, під час презентації 12 березня Національної платформи примирення і єдності представники організації "Національний корпус" почали суперечку із тодішнім радником секретаря РНБО Сергієм Сивохо, а згодом вдарили його у спину, і той упав на підлогу.
За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження, до відділка доправили 15 осіб.
Мітинг Нацкорпусу під Печерським судом / Фото: Володимир Тарасов, Укрінформ
Згодом у столичній поліції повідомили, що було відпущено 12 осіб, а трьох - затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
13 березня суд обрав трьом затриманим після цих подій запобіжні заходи: ветерану-азовцю Олександру Волкову - у вигляді цілодобового домашнього арешту, другому із затриманих – Сергію Тамаріну – у вигляді особистого зобов'язання, ветеранові полку "Азов" Юрію Каплі - особисте зобов’язання.