Прокуратура оскаржить запобіжні заходи нападникам на Сивохо

"Прокуратура міста Києва внесе апеляційні скарги на рішення Печерського районного суду столиці про обрання запобіжних заходів учасникам хуліганських дій у КВЦ "Парковий", які, у тому числі, напали на радника секретаря РНБО", - йдеться у повідомленні.

Так, 13 березня 2020 року прокуратура звернулась до суду з клопотанням про обрання трьом особам, підозрюваним у вказаних діях, запобіжних заходів у вигляді цілодобових домашніх арештів.

За результатами судових засідань клопотання щодо одного з підозрюваних задоволено. Щодо ще двох осіб – суд обрав більш м’який запобіжні заходи, а саме - особисте зобов’язання. Останні два рішення прокуратура оскаржуватиме в апеляційному порядку.

Як повідомляв Укрінформ, під час презентації Національної платформи примирення і єдності представники організації "Національний корпус" почали суперечку із радником секретаря РНБО Сергієм Сивохо, а згодом вдарили його у спину, Сивохо впав на підлогу.

Поліція доставила до відділку 15 осіб. Було відкрито кримінальне провадження.

Печерський районний суд Києва 13 березня обрав запобіжні заходи трьом затриманим після подій під час презентації Національної платформи примирення і єдності. Юрію Каплі та Сергію Тамаріну – у вигляді особистого зобов’язання. Олександру Демидову – у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Фото: nationalcorps.org