Напад на Сивохо: суд обрав запобіжні заходи двом затриманим

Печерський районний суд Києва обрав запобіжні заходи затриманим після подій під час презентації Національної платформи примирення і єдності.

Про це інформує пресслужба Нацкорпусу.

«Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід ветерану-азовцю Олександру Волкову у вигляді цілодобового домашнього арешту до 10 травня», - йдеться у повідомленні.

Читайте також: У Херсоні Нацкорпус з фаєрами вимагав притягнути Сивохо до відповідальності

Як повідомляє пресслужба Нацкорпусу, суд обрав запобіжний захід і другому із затриманих – Сергію Тамаріну – у вигляді особистого зобов'язання.

«Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід ветерану й керівнику Київського осередку Нацкорпусу Сергію Тамаріну у вигляді особистого зобов’язання», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, під час презентації 12 березня Національної платформи примирення і єдності представники організації "Національний корпус" почали суперечку із радником секретаря РНБО Сергієм Сивохо, а згодом вдарили його у спину, і той упав на підлогу.

За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження, до відділка доправили 15 осіб.

Згодом у столичній поліції повідомили, що було відпущено 12 осіб, а трьох - затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Фото: nationalcorps.org