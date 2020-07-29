Зеленський підтримав будівництво меморіалу “Бабин Яр” у Києві

Президент України Володимир Зеленський підтримав будівництво Меморіального центру Голокосту “Бабин Яр” у Києві та наголосив на важливості вшанування пам’яті жертв геноциду.

Як повідомили Укрінформу в пресслужбі меморіалу, на цьому глава держави акцентував під час відеоконференції з членами наглядової ради фонду "Меморіал Голокосту "Бабин Яр".

«Багато українців носять високе звання «Праведник народів світу». Це українці, які часто ціною власного життя рятували євреїв у Голокост. Створення меморіалу – дуже важливе для нашої країни. В її історії – було багато трагічних сторінок. Однак ми маємо пам’ятати про них, розповідати своїм наступним поколінням. Такі моменти повинні бути в історії України. Вони є в наших розповідях, в пам’яті, в книжках. Дуже хочеться, щоб цей проєкт було втілено в життя, і ми разом з вами збудували історію», – зазначив Зеленський.

У свою чергу голова наглядової ради фонду «Меморіал Голокосту «Бабин Яр» Натан Щаранський підкреслив, що історія Бабиного Яру важлива не лише для єврейського народу, адже в цьому в місці загинули представники й інших національностей, зокрема, українці, білоруси та поляки.

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«У нас однакові цілі – боротися за свободу і демократію наших народів. Ця ініціатива – не просто пам’ятник, це буде визначний меморіал, де буде і музей, і центр дослідження, що сприятиме підвищенню толерантності в суспільстві та матиме глобальне значення для позиціонування України в світі та міжнародного визнання. Такі інституції у всьому світі створюються у партнерстві з державою за підтримки перших осіб», – сказав Щаранський.

Водночас президент Всесвітнього єврейського конгресу Рональд Лаудер наголосив, що майбутній меморіал має давати відвідувачам чітку відповідь на питання, що таке антисемітизм. На його переконання, цей проєкт має бути міжнародним і привернути увагу всього світу до історії України.

«Це третє покоління, яке знає про Голокост. Але якщо про Аушвіц знають майже всі, то історія Бабиного Яру молоді майже невідома. Я хочу, щоб приїжджали до Києва побачити Меморіал «Бабин Яр», щоб зрозуміти, що тут сталося», – зазначив Лаудер.

Президент Польщі 1995–2005 років Александр Кваснєвський додав, що проєкт матиме суттєвий вплив на імідж України.

«Ми хочемо серйозно і чуттєво говорити про те, що відбулося 80 років тому. І з цією історією дивитися та розуміти, як нам жити в майбутньому. Цей проєкт має великий вплив на імідж України та те, як люди розумітимуть сучасну Україну,» – сказав Кваснєвський.

До складу наглядової ради був долучений перший Президент України (1991 – 1994 роки) Леонід Кравчук. Він зазначив, що майбутній меморіал має бути об’єктивно правдивим, чесним та гуманним.

«Проєкт цікавий важливий та всеосяжний. Однак ми маємо спроєктувати його так, щоб не було різночитань. Нам потрібно зробити все так, щоб він відповідав найвищим гуманітарним цілям,» – заявив Кравчук.

Разом з тим, зі слів міністра закордонних справ і віцеканцлера Німеччини 1998–2005 років Йошки Фішера, основною метою цього проєкту має стати просвітництво та звернення до молодого покоління.

«У цьому проєкті ми використаємо новітні технології, щоб зберегти історію,» – сказав він.

Учасники зустрічі обговорили подальше партнерство, створення робочої групи для координації сторін в рамках створення Меморіалу, а також для підготовки до 80-ї річниці трагедії Бабиного Яру.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці червня міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко у програмі «Свобода слова» на телеканалі ICTV інформував про те, що Меморіальний комплекс у Бабиному Яру, побудований державою, відкриють у 2021 році.

30 квітня низка медійників і діячів культури оприлюднили заяву, в якій закликали звільнити Іллю Хржановського з посади художнього керівника Меморіального центру Голокосту Бабин яр та поновити діяльність Громадської ради Меморіалу як незалежного органу координації з громадськістю. Вони вказали на непрозорість управлінських рішень та відсутність підзвітності інституції громадськості, а також наголосили, що будь-які благодійні пожертви не мають перетворювати Меморіал на приватну справу і не дають права на волюнтаристські рішення, а міжнародна інституція, що проповідує цінності відкритого суспільства та задає етичні стандарти, повинна діяти відкрито.

22 квітня правоохоронці за фактом публікації у мережі кадрів з фільму "Дау. Дегенерація" Іллі Хржановського зареєстрували кримінальні провадження за фактами катування, а також виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства (ч. 2 ст. 127, ч. 3 ст. 300 КК України).

Російський режисер Ілля Хржановський наприкінці 2019 року став художнім керівником Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" у Києві.

Фото: Володимир Зеленський, Twitter