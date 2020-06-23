Ткаченко сказав, коли відкриють меморіал в Бабиному Яру

Меморіальний комплекс в Бабиному Яру, побудований державою, відкриють у наступному році.

Про це міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко ефірі «Свобода слова» на ICTV, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Завершується і наступного року під час роковин Бабиного Яру буде введений в дію. Чи хтось багато чув про нього? Чи обговорювали концепцію? Але він буде завершений і буде державний меморіал Бабиного Яру", - сказав Ткаченко.

Раніше представники української культурної та наукової спільноти закликали Президента Володимира Зеленського, Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та мера Києва Віталія Кличка взяти повну державну відповідальність за створення Національного меморіального комплексу в Бабиному Яру.

Тоді приводом для звернення став черговий скандал навколо діяльності Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр» (МЦГБЯ), заснованого 2016 року з ініціативи та коштом російських бізнесменів Міхаіла Фрідмана, Павла Фукса та Германа Хана. Від самого початку цей проєкт викликав суттєві заперечення представників української наукової спільноти та єврейської громади через неприйнятну ідеологію, яку просувають спонсори-замовники та обрану ділянку для будівництва, розташовану на території колишніх київських кладовищ.

Полеміка набула нових обертів у зв’язку з призначенням художнім керівником МЦГБЯ контроверсійного російського режисера Ільї Хржановського.

Як повідомляв Укрінформ, 30 квітня низка медійників та діячів культури оприлюднили заяву, в якій закликали звільнити Іллю Хржановського з посади художнього керівника Меморіального центру Голокосту Бабин яр та поновити діяльність Громадської ради Меморіалу як незалежного органу координації з громадськістю. Вони вказали на непрозорість управлінських рішень та відсутність підзвітності інституції громадськості, а також наголосили, що будь-які благодійні пожертви не мають перетворювати Меморіал на приватну справу і не дають права на волюнтаристські рішення, а міжнародна інституція, що проповідує цінності відкритого суспільства та задає етичні стандарти, повинна діяти відкрито.

22 квітня правоохоронці за фактом публікації у мережі кадрів з фільму "Дау. Дегенерація" Іллі Хржановського зареєстрували кримінальні провадження за фактами катування, а також виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства (ч. 2 ст. 127, ч. 3 ст. 300 КК України).

Російський режисер Ілля Хржановський наприкінці 2019 року став художнім керівником Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" у Києві.