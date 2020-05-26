Україна має бути головною у створенні меморіалу "Бабин Яр" - історик

Українська держава має перебрати на себе ініціативу по створенню меморіального центру «Бабин Яр».

На цьому наголосив під час круглого столу відомий український історик, заступник голови робочої групи з напрацювання концепції Бабиного Яру при Інституті історії України НАНУ Віталій Нахманович, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Бабин Яр є національним місцем пам’яті України, і майданчиком для співпраці може бути лише національна державна установа. Треба надати можливість долучатися до такої національної державної установи будь-яким приватним ініціативам, а не навпаки. Будь-яке долучення держави до приватних ініціатив, тим більше іноземних, є неприйнятним і неможливим», - сказав Нахманович.

Водночас він зазначив, що Бабин Яр – це місце, в якому зацікавлені багато зовнішніх стейкхолдерів, зокрема приватна ініціатива Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр».

«Це і єврейська світова спільнота, в тому числі держава Ізраїль. Це і Росія, бо вона зацікавлена, в принципі, в усіх питаннях, пов’язаних з пам’яттю про події Другої світової війни. І тому треба розуміти, що коли ми творимо історичну пам’ять цього місця, це має бути українська історична пам’ять і основними гравцями творення цієї пам’яті мають бути внутрішні стейкхолдери, а не зовнішні», - наголосив історик.

За його словами, йдеться не просто про вшанування жертв, бо для вшанування жертв там стоїть вже 30 пам’ятників.

«Абсолютно зрозуміло, що коли йдеться про створення великого меморіального комплексу, йдеться про створення смислів, про творення ідеологій. І провідним стейкхолдером в цьому приватному проєкті виступають люди не просто з російським паспортом, а з радянсько-російською моделлю пам’яті в голові… Вони народилися і виросли в Радянському Союзі і живуть в пострадянській Росії. Я маю на увазі і основних донорів, і ту людину, яка сьогодні є художнім керівником проєкту (Іллю Хржановського – ред.). Це люди з радянським мисленням, з радянським баченням історії, які об’єктивно несуть в собі російські смисли бачення Бабиного Яру. І очевидно, що вони неприйнятні для України, якщо вона хоче віддалятися від своєї радянської минувшини і йти в іншому напрямку», - зазначив Нахманович.

Він підкреслив, що без участі держави в Бабиному Яру не буде створений нормальний меморіал, а будуть з’являтися нові неприйнятні проєкти.

«Якщо українська держава не візьме на себе відповідальність за це питання, нічого не відбудеться. І некоректний аргумент, що складні фінансові умови не дають можливості українській державі створити меморіал. Не такі великі гроші потрібні, щоб його створити... Минулого року уряд Гройсмана виділив 1,5 млрд доларів, щоб наповнити цикл створення другої черги Музею Голодомору в 15 тис. кв. метрів. Отже, питання не в тому, що в української держави немає грошей. В української держави немає волі меморіалізувати Бабин Яр», - констатував Нахманович.

Як повідомлялося, у 2016 році в Україні заснували Меморіальний центр Голокосту “Бабин Яр”. За планом у 2023 році на місці урочища Бабин Яр у Києві мали відкрити меморіал з музеєм і дослідницькою зоною.

Однак проєкт розкритикували через те, що в нього вклали гроші російські бізнесмени українського походження Павло Фукс, Михайло Фрідман і Герман Хан.

У вересні 2019 року журі міжнародного архітектурного конкурсу обрало проєкт майбутнього Меморіального центру Голокосту “Бабин Яр”, розроблений командою австрійських архітекторів. Вони запропонували прокласти підземну стежку, яка веде до центру з темним і світлим залами. Однак проєкт розкритикували за те, що він порушує традиційний іудейський закон, що забороняє розкопувати і забудовувати місця поховання.

Опоненти концепції Фрідмана — Хана виступають за інший варіант музею, який розробив Інститут історії Національної академії наук. Він пропонує відкрити музей у вже існуючому приміщенні колишньої контори єврейського кладовища. У 2018 році цю ідею профінансувало Міністерство культури, але проєкт був заморожений.