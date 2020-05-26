В Україні існує недовіра до проєкту Меморіального центру "Бабин Яр" - Дробович

Ініціатива з меморіалізації Бабиного Яру від Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр» не викликає довіри в українському суспільстві.

Таку думку висловив під час круглого столу голова Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Щодо однієї з останніх великих приватних ініціатив меморіалізації Бабиного Яру, яка стартувала у 2016 році, коли за підтримки приватних донорів українського, російського, єврейського походження постала спроба створення Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр», то тут є проблеми. Тому що в суспільстві наразі є недовіра до цього проєкту, а з іншого боку – надзвичайно сильна увага», - сказав Дробович.

За його словами, зараз розгорається конфлікт навколо того, як меморіалізувати Бабин Яр в умовах, коли є Національний заповідник «Бабин Яр» з його скромними можливостями і потенційно великий проєкт Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр», який ініціюють донори, значна частина яких – іноземні.

«Тому ми маємо, з одного боку, кризу довіри до того, як буде здійснено меморіалізацію, з іншого боку – невдоволення тим, як була здійснена меморіалізація державою за попередні роки. Є експертне середовище, яке пропонує рішення, як треба меморіалізувати простір Бабиного Яру, і далі ми маємо абсолютно очевидні ризики, пов’язані з тим, що частина донорів проєкту «Бабин Яр» мають російське походження, російський капітал і є загроза, що вони в якийсь спосіб можуть вплинути на наратив проєкту», - зазначив голова УІНП.

Водночас він підкреслив, що якщо довіри не буде, то доля цього проєкту буде така сама, як і всіх попередніх приватних ініціатив, які не відбулися.

«І тому і Віталій Нахманович (заступник голови робочої групи з напрацювання концепції Бабиного Яру при Інституті історії України НАНУ – ред.), й інші фахівці наголошують, що тут потрібна дія держави, бо якщо держава не почне діяти, ці приватні ініціативи будуть приходити і зникати. Цьому проєкту на даний момент довіри недостатньо, щоб відбутися», - сказав Дробович.

Він також нагадав, що колишній міністр культури Володимир Бородянський свого часу запропонував конкретну форму співпраці з усіма учасниками проєкту.

«Остання чинна логіка, яку сформулював уповноважений міністр, була така, що держава розробляє рамкові загальні правила і запрошує до неї долучатися всіх, хто захоче. І цю рамку, і ці правила буде розробляти держава. У діалозі з усіма стейкхолдерами. Але нести відповідальність буде держава, тому що суспільство уповноважує державу це робити. Поки ця рамка не змінена. І всіх запрошуємо тільки в таку форму співпраці», - зазначив Дробович.

Як повідомлялося, у 2016 році в Україні заснували Меморіальний центр Голокосту “Бабин Яр”. За планом у 2023 році на місці урочища Бабин Яр у Києві мали відкрити меморіал з музеєм і дослідницькою зоною.

Однак проєкт розкритикували через те, що в нього вклали гроші російські бізнесмени українського походження Павло Фукс, Михайло Фрідман і Герман Хан.

У вересні 2019 року журі міжнародного архітектурного конкурсу обрало проєкт майбутнього Меморіального центру Голокосту “Бабин Яр”, розроблений командою австрійських архітекторів. Вони запропонували прокласти підземну стежку, яка веде до центру з темним і світлим залами. Однак проєкт розкритикували за те, що він порушує традиційний іудейський закон, що забороняє розкопувати і забудовувати місця поховання.

Опоненти концепції Фрідмана — Хана виступають за інший варіант музею, який розробив Інститут історії Національної академії наук. Він пропонує відкрити музей у вже існуючому приміщенні колишньої контори єврейського кладовища. У 2018 році цю ідею профінансувало Міністерство культури, але проєкт був заморожений.