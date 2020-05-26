Музей Бабиного Яру планують відкрити наступного року – Дробович

Активне будівництво державного Музею Бабиного Яру триває, відкрити його планується у 2021 році.

Про це сказав під час круглого столу голова Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Зараз найбільш успішним проєктом, який реалізований в ареалі Бабиного Яру, є Національний заповідник «Бабин Яр». Він був створений державою у 2007 році, пізніше отримав статус національного… Поступово держава, як могла, меморіалізувала цей простір. Досі немає Музею Бабиного Яру. Але, якщо все буде добре, то в 2021 році нарешті він з’явиться. Зараз відбувається активне будівництво цього музею", - зазначив Дробович.

Він розповів, що відвідував будівельний майданчик півтора місяця тому, і вважає, що "це великий прогрес". "Це буде невеликий хороший музей! Головне, щоб держава виконала свої зобов’язання і доінвестувала його так, як це має бути. Бо кошти передбачені, головне, щоб вони були виділені і музей було добудовано", - зауважив керівник УІНП.

Він додав, що сам простір Бабиного Яру досі належним чином не меморіалізований з різних причин. Суспільство ж нині практично нічого не знає про національний проєкт – заповідник «Бабин Яр».

"І це велике завдання для держави – побудувати Музей, який стане місцем, куди всі зможуть прийти, долучитися до цього і яке покаже спроможність держави нарешті меморіалізувати - хоч в якийсь належний інституційний спосіб - Бабин Яр», - наголосив Дробович.