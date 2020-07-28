Підтримка різних мов не має перетворюватися на боротьбу за право не знати державну - експерт

Підтримка самобутності та підтримка мовного розмаїття в українському суспільстві не повинна перетворюватися на боротьбу за право не знати державну мову.

Таку думку голова Державної служби України з питань етнополітики та свободи совісті Олена Богдан висловила 28 липня під час онлайн-обговорення "Національна єдність: як "зшити" країну в умовах нестабільності й загроз", трансляція якого відбулася в Укрінформі.

"Підтримка самобутності й підтримка різних мов не може перетворюватись на боротьбу за право не знати державну мову. Тобто, ми всі вільно володіємо державною мовою, а далі, чим більше ми мов знаємо, чим більшою кількістю ми володіємо - тим краще, якщо одна з цих мов збігається з етнічною ідентичністю... Це не має створювати нам якусь проблему чи перешкоди для того, щоб разом працювати, пліч-о-пліч жити й разом створювати те, що дає нам позитивні емоції й нам та іншим людям поруч", - зазначила вона.

За словами Богдан, у ході спілкування із міжурядовими організаціями досягнуто консенсусу, що вкрай важливим є сприяння у тому, щоб державною мовою володіли усі громадяни.

"Єдність досягається там, де є єдність у ключових ціннісних орієнтирах, таких, що стосуються взаємодії між собою... Маючи спільні цінності взаємодії, ми будемо з повагою слухати певний погляд і доброзичливо висловлювати альтернативну думку, якщо наші погляди не збігаються", - наголосила очільниця Держслужби з питань етнополітики та свободи совісті.

Богдан також повідомила, що наразі Державна служба України з питань етнополітики та свободи совісті вже перебуває на етапі повноцінного запуску: "Ми сформували для себе місію та цінності роботи. І в фокус нашої роботи винесли сприяння розвитку відкритості, відповідальності, доброзичливості та єдності в розмаїтті українського суспільства".