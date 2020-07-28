ВАКС залишив Микитася під арештом із альтернативою застави 100 мільйонів
Про це інформує Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду у Facebook.
«Розглянувши апеляційну скаргу сторони захисту, колегія суддів ухвалила відмовити у її задоволенні та залишити ухвалу слідчого судді про продовження строку дії запобіжного заходу без змін», - йдеться у повідомленні.
Тож рішення набрало чинності з моменту його проголошення та оскарженню у касаційному порядку не підлягає.
Зазначається, що цей запобіжний захід для Микитася діятиме до 7 вересня.
Як повідомлялося, 3 квітня слідчий суддя ВАКС частково задовольнив клопотанням прокурора і постановив стягнути з Микитася в дохід держави 30 млн гривень застави через порушення ним процесуальних обов'язків.
Водночас суддя постановив застосувати до підозрюваного новий запобіжний захід - у вигляді застави у розмірі 100 млн гривень із покладенням відповідних обов'язків.
Зі свого боку, у Вищому антикорупційному суді поінформували, що 30 млн грн застави в дохід держави у справі експрезидента «Укрбуду» було стягнуто, кошти в сумі 50 млн грн вважаються внесеними, а решту суми застави в розмірі 50 млн грн може бути внесено як самим підозрюваним, так і заставодавцем на депозитний рахунок суду не пізніше п’яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави.
Микитась не сплатив ці 50 млн грн.
САП звернулася до суду із клопотанням щодо застосування до Микитася більш суворого запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Однак ВАКС відправив Микитася під цілодобовий домашній арешт. САП подала апеляцію на це рішення, і Апеляційна палата ВАКС цю скаргу задовольнила і відправила Микитася під варту.
До екснардепа було застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 100 млн гривень.
Згодом ЗМІ повідомляли, що ВАКС наклав арешт на 50 млн грн застави, повернені дружині Микитася Наталії.
Фото: «Слово і діло»