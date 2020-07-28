ВАКС залишив Микитася під арештом із альтернативою застави 100 мільйонів

ВАКС залишив Микитася під арештом із альтернативою застави 100 мільйонів

Укрінформ
Апеляційна палата ВАКС залишила без змін ухвалу слідчого судді, якою колишньому президенту УДБК «Укрбуд» продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 100 млн грн.

Про це інформує Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду у Facebook.

«Розглянувши апеляційну скаргу сторони захисту, колегія суддів ухвалила відмовити у її задоволенні та залишити ухвалу слідчого судді про продовження строку дії запобіжного заходу без змін», - йдеться у повідомленні.

Тож рішення набрало чинності з моменту його проголошення та оскарженню у касаційному порядку не підлягає.

Зазначається, що цей запобіжний захід для Микитася діятиме до 7 вересня.

Як повідомлялося, 3 квітня слідчий суддя ВАКС частково задовольнив клопотанням прокурора і постановив стягнути з Микитася в дохід держави 30 млн гривень застави через порушення ним процесуальних обов'язків.

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Водночас суддя постановив застосувати до підозрюваного новий запобіжний захід - у вигляді застави у розмірі 100 млн гривень із покладенням відповідних обов'язків.

Зі свого боку, у Вищому антикорупційному суді поінформували, що 30 млн грн застави в дохід держави у справі експрезидента «Укрбуду» було стягнуто, кошти в сумі 50 млн грн вважаються внесеними, а решту суми застави в розмірі 50 млн грн може бути внесено як самим підозрюваним, так і заставодавцем на депозитний рахунок суду не пізніше п’яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави.

Микитась не сплатив ці 50 млн грн.

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САП звернулася до суду із клопотанням щодо застосування до Микитася більш суворого запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Однак ВАКС відправив Микитася під цілодобовий домашній арешт. САП подала апеляцію на це рішення, і Апеляційна палата ВАКС цю скаргу задовольнила і відправила Микитася під варту.

До екснардепа було застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 100 млн гривень.

Згодом ЗМІ повідомляли, що ВАКС наклав арешт на 50 млн грн застави, повернені дружині Микитася Наталії.

Фото: «Слово і діло»

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