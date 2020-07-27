НАЗК викликає мера Ужгорода, директора аеропорту "Чернівці" та голів 11 партій

Національне агентство з питань запобігання корупції запросило мера Ужгорода, директора аеропорту «Чернівці» та керівників 11 політичних партій для надання пояснень.

Про це у Telegram повідомляє пресслужба НАЗК.

"НАЗК запрошує 20 осіб для надання пояснень стосовно можливих порушень вимог Законів України "Про запобігання корупції" та "Про політичні партії в Україні", - йдеться у повідомленні.

Так, за ознаками порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів до НАЗК запросили Ужгородського міського голову Богдана Андрієва.

Крім того, запрошується колишній перший заступник начальника Головного управління Держгеокадастру у Закарпатській області Василь Якубець, суддя Суворовського районного суду міста Одеса Іван Шепітко, Новогродівський міський голова Людмила Білецька та колишній заступник начальника РСЦ МВС в Закарпатській області Михайло Бойчук.

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Також, для надання пояснень стосовно невиконання законних вимог НАЗК запрошується директор КП "Міжнародний аеропорт "Чернівці" Борис Морський.

Своєю чергою, за ознаками несвоєчасного подання декларації запрошуються начальник Подільського районного відділу державної виконавчої служби Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції Віталій Коваль, колишній суддя Олевського районного суду Житомирської області Олександр Стратович, колишній начальник відділу Міністерства екології та природних ресурсів України Владислав Марушевський.

Також для з’ясування обставин можливих порушень порядку подання фінансової звітності НАЗК запросило керівників політичних партій "Європейська партія України", "Громадська позиція", "Порядок", "Нова демократія", "Всеукраїнське об’єднання "Платформа громад", "Республіка", "Партія Народний порядок", "Партія Українського народу", "Демократична партія угорців України, "Ми-кияни" та "Справжня Україна".