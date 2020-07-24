Суд закрив справу щодо невчасної декларації Зеленського

Печерський районний суд Києва закрив адміністративну справу щодо Президента України Володимира Зеленського, відкриту на підставі протоколу НАЗК у зв'язку з простроченням подання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані.

Про це йдеться у постанові суду від 20 липня №3-7446/20.

"Суд приходить до висновку, що відносно Президента України на час виконання ним повноважень не може бути складено протокол про адміністративне правопорушення та він не може бути притягнутий до адміністративної відповідальності... Провадження по справі про адміністративне правопорушення не може бути розпочате, а розпочате підлягає закриттю у разі відсутності події і складу адміністративного правопорушення", - йдеться у рішенні суду.

Таким чином, суд постановив, що провадження у справі про адміністративне правопорушення відносно Зеленського має бути закрите у зв`язку з відсутністю події і складу адміністративного правопорушення.

Зазначається, що протокол від НАЗК, що надійшов до суду, складений на основі особистої заяви Зеленського про порушення ним законодавства. Президент вчасно не повідомив про суттєві зміни в майновому стані.

Як повідомлялося, про зазначене порушення Зеленський поінформував НАЗК 7 липня. Зокрема, у 2019 році родина Президента отримала кошти в рахунок погашення вартості облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) загальною сумою 5,1 млн грн та здійснила витрати на придбання ОВДП на суму 5,2 млн грн. Відповідно, вартість цих облігацій перевищувала 50 прожиткових мінімумів. Згідно із законодавством, Зеленський мав подати до реєстру декларацій повідомлення про суттєві зміни в майновому стані протягом 10 днів з часу купівлі та продажу ОВДП. Проте до реєстру не надходили такі повідомлення.