У лікарні помер боєць "Азову", якого побили за зроблене зауваження

Сьогодні, 27 липня, вранці в реанімації помер боєць полку "Азов" Олег Черевко, якого кілька днів тому побив чоловік, якому військовий зробив зауваження через те, що той чіплявся до жінок.

Про це на своєму сайті повідомив полк "Азов".

"В лікарні Запоріжжя від важких травм, отриманих після жорстокого побиття, помер боєць полку «Азов» Олег Черевко з позивним «Смерть». Олег служив у лавах зенітного ракетно-артилерійського дивізіону полку, мав звання старшого солдата. Йому було 29 років. Родом Олег із Запоріжжя", - йдеться у повідомленні.

В «Азов» Черевко прийшов на початку 2018 року. До цього служив у лавах різних підрозділів Збройних сил та Національної гвардії України. До «Азову» він вже мав великий бойовий досвід, здобутий на передовій у період з 2015 до 2018 року. 2015-го він захищав Широкине, 2017-го ‒ воював у Авдіївці, провів інші ротації на «нулі». 2016 року Олег служив у зенітно-ракетному підрозділі НГУ, де два з половиною роки навчався роботі з цим озброєнням.

Як повідомлялось, увечері 21 липня у Запоріжжі, біля одного з магазинів Олег Черевко зробив зауваження чоловікові, який нахабно чіплявся до жінок. У відповідь чоловік вдарив бійця в голову. Олега госпіталізували до лікарні у тяжкому стані. Зловмисника затримали.

У четверг, 24 липня, рішенням суду підозрюваного у побитті бійця відпустили з СІЗО під заставу в 40 тисяч гривень.