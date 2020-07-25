Підозрюваний у побитті бійця "Азову" вийшов під заставу, військовий досі у комі

Районний суд Запоріжжя обрав запобіжний захід з заставою у 40 тисяч гривень раніше засудженому чоловіку, який обґрунтовано підозрюється у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень військовослужбовцю.

Про це повідомляє пресслужба Нацональної поліції України.

"24 липня Комунарський районний суд Запоріжжя обрав запобіжний захід з мінімальною заставою у 40 тисяч гривень раніше засудженому чоловіку, який обґрунтовано підозрюється у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень військовослужбовцю", - йдеться у повідомленні.

У поліції нагадали, що 21 липня близько 23:55 до Комунарського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення з 5-ї міської лікарні про те, що від одного з торгівельних центрів міста до них доставили місцевого жителя 1991 року народження з травмами голови. На теперішній час стан здоров’я потерпілого залишається стабільно тяжким, чоловік перебуває в комі.

Після скоєння злочину правопорушник з місця події втік. Працівники поліції встановили його особу та місцезнаходження. Ним виявився раніше судимий житель Запоріжжя 1991 року народження. Правоохоронці затримали його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України для проведення подальших слідчих дій.

Зловмиснику оголошено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Прокуратура підтримала клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Зазначається, що бійці-побратими потерпілого, активісти «Національного корпусу», регіональні засоби масової інформації 24 липня провели акцію протесту під стінами ГУНП в Запорізькій області у зв'язку з рішенням суду.

Поліція та прокуратура Запорізької області підтримує позицію громадськості й подаватиме апеляцію, аби взяти під варту зловмисника, який може нести загрозу для інших громадян.