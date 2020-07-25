У Запоріжжі протестували проти звільнення під заставу чоловіка, який побив бійця "Азову"

У Запоріжжі під заставу 40 тисяч гривень із СІЗО вийшов чоловік, який кілька днів тому вдарив бійця полку "Азов". Військовослужбовець перебуває в комі.

Про це повідомив ветеран АТО Максим Зайченко, передає кореспондент Укрінформу.

У звязку з цим під стінами ГУНП в Запорізькій області ветерани АТО, а також активісти Національного корпусу провели акцію протесту.

"О 17:00 було випущено із СІЗО людину, яка завдала удару бійцеві полку Азов Олегу Черевку. Після удару Олег впав та вдарився головою і зараз перебуває в комі 3-го ступеня. Майбутній стан Олега під питанням, ніхто не знає, що з ним буде… Людина, яка завдала удару, яку затримали правоохоронні органи, вийшла із СІЗО під заставу 40 тис. гривень. Тож питання викликали і процесуальні дії прокуратури та слідчих органів НП. Власне по відповіді на ці питання ми і прийшли на вулицю Матросова (до будівлі Нацполіції – ред.), де змогли почути звіт начальника ГУНП в Запорізькій області та процесуального прокурора", - прокоментував Зайченко.

Наразі прокуратурою готується апеляційний позов щодо повернення нападника до СІЗО.

Керівник ГУНП в Запорізькій області запевнив, що слідкує за справою і готовий налагодити комунікацію з громадськістю.

Як повідомлялося, 21 липня у Запоріжжі боєць полку "Азов" Олег Черевко, який перебував у короткостроковій відпустці, зробив зауваження чоловіку, котрий чіплявся до жінок. Той завдав Олегові удару в голову, що призвело до перелому основи черепа.

Боєць перебуває в комі 3-го ступеня, його стан стабільно тяжкий. Зловмисник був затриманий. Ним виявився раніше судимий громадянин 1991 р.н. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 КК (Умисне тяжке тілесне ушкодження). Санкція статті передбачає позбавлення волі від п'яти до восьми років.

Фото: Максим Зайченко, Facebook