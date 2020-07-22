У Запоріжжі побили бійця батальйону "Азов", він у тяжкому стані

В Запоріжжі побили бійця батальйону "Азов", який зробив зауваження молодому чоловіку, який чіплявся до дівчат. Потерпілий у тяжкому стані.

Про це повідомляє ГУ НП в Запорізькій області.

"Працівниками поліції встановлено, що потерпілий - військовослужбовець, який прибув до Запоріжжя у короткострокову відпустку із зони проведення операції Об’єднаних сил. Біля продовольчого супермаркету по вулиці Космічній він зробив зауваження молодику, який чіплявся до дівчат. Це спричинило конфлікт і агресивний чоловік завдав потерпілому удари по голові, після чого він втратив свідомість", - йдеться у повідомленні.

Подія сталася 21 липня близько 23:55. На місце події виїхала слідчо-оперативна група Комунарського відділення поліції на чолі з керівництвом та працівники сектору кримінальної поліції. Для з’ясування обставин події правоохоронці опитали свідків, вилучили та переглянули записи з камер відеоспостереження. За декілька годин поліція встановила особу підозрюваного. Ним виявився раніше судимий житель Запоріжжя 1991 року народження. На теперішній час він затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

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Постраждалий - Олег Черевко, 1991 року народження. Як повідомили у Facebook побратими бійця, його прооперували, але стан стабільно важкий.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція за статтею передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.