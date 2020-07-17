Нападник на активіста в Одесі причетний до стрілянини в Броварах – поліція

Правоохоронці затримали нападника на активіста однієї з громадських організацій в Одесі, і він виявився причетним до стрілянини в Броварах, яка сталася наприкінці травня.

Про це інформує Департамент стратегічних розслідувань НПУ.

«Побиття активіста громадської організації в Одесі — поліцейські затримали нападника. Ним виявився зловмисник, причетний до масової стрілянини в м. Бровари наприкінці травня цього року», - йдеться у повідомленні.

У поліції нагадали, що 9 липня в Одесі було скоєно напад на представника однієї із громадських організацій, який одразу ж викликав поліцію.

Потерпілий пов’язав цей випадок зі своєю активною громадською діяльністю – боротьбою із незаконними забудовами та паркувальними майданчиками.

Тож правоохоронці за результатами оперативно-розшукових заходів отримали інформацію про шлях нападника після скоєння злочину і встановили особу зловмисника. Ним виявився громадянин, причетний до резонансної стрілянини в Броварах.

«15 липня нападнику заочно повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 350 Кримінального кодексу України та направлено до суду клопотання про обрання відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. На засідання суду підозрюваний не з’явився, після чого слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеса виніс ухвалу про його затримання та привід для обрання запобіжного заходу», - поінформували у поліції.

Зазначається, що ввечері 15 липня оперативники УСР в Одеській області затримали зловмисника та провели обшуки в його авто та за місцем проживання.

Досудове розслідування у даному кримінальному провадженні здійснюють слідчі Шевченківського відділу поліції Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, процесуальне керівництво — Одеська місцева прокуратура №3.

Як повідомлялося, 9 липня в Одесі було скоєно напад на лідера громадської організації "Спільна мета", що протидіє незаконній забудові узбережжя, Володимира Савченка.

Член фракції "Слуга народу" Артем Дмитрук 14 липня заявив, що направить звернення до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та генпрокурора Ірини Венедіктової щодо розслідування нападу на одеського активіста.

У житловому кварталі Броварів на Київщині вранці 29 травня сталася стрілянина між двома угрупованнями через перерозподіл потоку пасажирських перевезень за участю близько 100 осіб.

5 червня Міністерство внутрішніх справ України анулювало ліцензії чотирьом охоронним фірмам, працівники яких брали участь у стрілянині в Броварах.