Напад на активіста в Одесі: "слуга народу" готує звернення до Авакова і Венедіктової

Член фракції партії "Слуга народу" Артем Дмитрук направить звернення до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та генерального прокурора Ірини Венедіктової щодо розслідування нападу на лідера громадської організації "Спільна мета" Володимира Савченка в Одесі.

Про це Дмитрук заявив із трибуни ВР 14 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Своє офіційне звернення я направляю до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та генерального прокурора Ірини Венедіктової та прошу приєднатися до кожного небайдужого мого колеги в цьому залі до підписання цього звернення. Адже напад на Володимира Савченка не просто поодинокий випадок, а один із сотні епізодів застосування сили до громадських активістів у цій країні, які борються зі злочинною владою та її кишеньковими угрупованнями", - сказав Дмитрук.

Як повідомляв Укрінформ, 9 липня в Одесі скоєно напад на лідера громадської організації "Спільна мета", що протидіє незаконній забудові узбережжя, Володимира Савченка. Невідомий на вулиці завдав йому ззаду кількох ударів по голові і втік.