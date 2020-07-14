Напад на активіста в Одесі: "слуга народу" готує звернення до Авакова і Венедіктової
Про це Дмитрук заявив із трибуни ВР 14 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Своє офіційне звернення я направляю до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та генерального прокурора Ірини Венедіктової та прошу приєднатися до кожного небайдужого мого колеги в цьому залі до підписання цього звернення. Адже напад на Володимира Савченка не просто поодинокий випадок, а один із сотні епізодів застосування сили до громадських активістів у цій країні, які борються зі злочинною владою та її кишеньковими угрупованнями", - сказав Дмитрук.
Як повідомляв Укрінформ, 9 липня в Одесі скоєно напад на лідера громадської організації "Спільна мета", що протидіє незаконній забудові узбережжя, Володимира Савченка. Невідомий на вулиці завдав йому ззаду кількох ударів по голові і втік.