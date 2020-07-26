Серед інфікованих коронавірусом на фермі у Баварії є українці

Серед інфікованих на фермі у німецькій Баварії сезонних працівників, які допомагають зі збором урожаю, є українці.

Про це, як повідомляє Укрінформ, заявив на брифінгу в неділю голова округу Дінгольфінг-Ландау Вернер Бумедер.

«Серед інфікованих – сезонні робітники з Угорщини, Румунії, Болгарії та України», - повідомив чиновник.

З метою уникнення подальшого поширення коронавірусу влада помістила на карантин всю ферму. Майже 500 її працівників, включно з тими, чий тест виявився негативним, не мають права залишати помешкання, їм організована доставка необхідного.

Як запевнили Укрінформ у Генконсульстві України в Мюнхені, за допомогою ніхто зі співвітчизників не звертався.

Як повідомлялося, після того, як стало відомо про сім випадків, було проведено масове тестування на фермі минулої п’ятниці, яке підтвердило ще 167 випадків. На цій фермі поблизу міста Маммінг у Нижній Баварії інфіковані щонайменше 174 сезонних робітників.

Стратегія німецької влади у боротьбі з коронавірусом полягає у ранньому виявленні контактів і ізоляції осередків аж до цілих округів.

За даними інституту Роберта Коха (RKI), станом на 26 липня в Німеччини підтверджено 205 269 випадків інфікування, з них 305 за останню добу.

Фото: CTK Photo