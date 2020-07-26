Серед інфікованих коронавірусом на фермі у Баварії є українці

Серед інфікованих коронавірусом на фермі у Баварії є українці

Укрінформ
Серед інфікованих на фермі у німецькій Баварії сезонних працівників, які допомагають зі збором урожаю, є українці.

Про це, як повідомляє Укрінформ, заявив на брифінгу в неділю голова округу Дінгольфінг-Ландау Вернер Бумедер.

«Серед інфікованих – сезонні робітники з Угорщини, Румунії, Болгарії та України», - повідомив чиновник.

З метою уникнення подальшого поширення коронавірусу влада помістила на карантин всю ферму. Майже 500 її працівників, включно з тими, чий тест виявився негативним, не мають права залишати помешкання, їм організована доставка необхідного.

Як запевнили Укрінформ у Генконсульстві України в Мюнхені, за допомогою ніхто зі співвітчизників не звертався.

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Як повідомлялося, після того, як стало відомо про сім випадків, було проведено масове тестування на фермі минулої п’ятниці, яке підтвердило ще 167 випадків. На цій фермі поблизу міста Маммінг у Нижній Баварії інфіковані щонайменше 174 сезонних робітників.

Стратегія німецької влади у боротьбі з коронавірусом полягає у ранньому виявленні контактів і ізоляції осередків аж до цілих округів.

За даними інституту Роберта Коха (RKI), станом на 26 липня в Німеччини підтверджено 205 269 випадків інфікування, з них 305 за останню добу.

Фото: CTK Photo

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