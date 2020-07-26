Папа Римський молиться за припинення вогню на Донбасі

Папа Римський молиться за припинення вогню на Донбасі

Укрінформ
Папа Римський Франциск підтримав досягнення домовленості щодо припинення вогню на Донбасі і висловив сподівання, що її буде втілено.

Про це повідомляє Vatican News.

"Нещодавно домовленість щодо припинення вогню на Донбасі була ухвалена членами Тристоронньої контактної групи. Я молюся, щоб домовленість нарешті була реалізована, включаючи ефективний процес роззброєння та розмінування", - сказав понтифік.

Папа Римський додав, що "лише таким чином вдасться відновити довіру та закласти основи для примирення, яке так необхідне і якого так довго чекає народ".

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Як повідомлялося, Тристороння контактна група 22 липня під час засідання у форматі відеоконференції домовилася про встановлення повного та всеосяжного припинення вогню на Донбасі з 27 липня.

Зокрема, домовленостями передбачена заборона на наступальні та розвідувальні дії, заборона на застосування вогневих засобів, зокрема снайперського обладнання, та застосування дисциплінарних заходів за порушення режиму припинення вогню.

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