Немає доказів, що коронавірус передається через воду - медики

Можливість поширення COVID-19 під час відпочинку на пляжах пов'язана зі скупченням людей.

Про це у Facebook інформує Центр громадського здоров’я України.

«Експерти американського Центру контролю та профілактики захворювань (CDC) повідомляють про те, що немає доказів того, що збудник COVID-19 поширюється через воду в басейнах, джакузі, спа-центрах тощо. Дезінфікуючі засоби для очищення згубно на нього впливають. Заразитися COVID-19 можна від людини, інфікованої вірусом»,- йдеться у повідомленні.

Наголошується, що ця хвороба передається здебільшого через дрібні краплі, які виділяються з носа або рота під час кашлю, чхання або розмови.

«Тобто, якщо ви плаваєте, а людина поруч з вами кашляє, ви можете вдихнути ці краплі і, відповідно, інфікуватися», - уточнюється у повідомленні.

У ЦГЗ також зазначили, що на сайті однієї з найбільших видавничих компаній світу Elsevier опубліковано статтю італійських дослідників, які пишуть, що докази наявності SARS-CoV-2 у воді дуже мізерні та немає доказів того, що SARS-CoV-2 присутній в поверхневих, підземних водах або передається через забруднену питну воду.

Як зазначається, експерти ВООЗ та CDC констатують, що про фекально-оральний механізм передачі інфекції також не повідомлялося.

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«Отже, можливість поширення COVID-19 під час відпочинку на пляжах пов'язана зі скупченням людей. Збудник нової коронавірусної інфекції здатен передаватися від людини до людини незалежно від того, знаходяться вони у воді чи перебувають на суші», - уточнюється у повідомленні.

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У ЦГЗ наголошують, що захиститися від коронавірусу SARS-CoV-2 допоможе дистанціювання, регулярне миття рук з милом або оброблення їх антисептиком із вмістом спирту, дотримання правил респіраторної гігієни.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі станом на ранок 26 липня кількість хворих коронавірус COVID-19 становить 16 203 479 осіб. При цьому 9 914 013 осіб одужали, 648 453 пацієнти померли.