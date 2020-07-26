В Україні найвища смертність через коронавірус у трьох областях

В Україні найвища летальність від COVID-19 зафіксована в Кіровоградській, Черкаській та Чернівецькій областях.

Про це інформує Центр громадського здоров’я України у Facebook.

«Летальність по країні складає 2,5%. Найвищий показник зафіксовано в Кіровоградській (4,8%), Черкаській (4%), та Чернівецькій (3,8%) областях», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в Україні кількість зареєстрованих активних хворих станом на 26 липня становить 27 437, а найбільша кількість активних хворих на 100 тисяч населення зареєстрована у Львівській (265), Закарпатській (223,8) областях та в Києві (159,8).

«На стаціонарному лікуванні перебуває 3812 осіб, з них 80 підключені до апарату ШВЛ. Усього госпіталізації потребували 16 760 осіб, підключення до апарату ШВЛ - 488 пацієнтів», - поінформували у ЦГЗ.

Як повідомлялося, в Україні станом на 26 липня підтверджено 64 849 випадків COVID-19, з них 1605 летальних, 35 807 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 920 нових випадків, найбільше у Львівській області – 130, Івано-Франківській області – 88, Рівненській – 81, Закарпатській – 67, а також у місті Києві – 95.