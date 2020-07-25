До реєстру корупціонерів цьогоріч потрапили більше 2 тисячі осіб — НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції з початку року внесло до реєстру корупціонерів 2018 осіб.

Про це інформує НАЗК.

«За перші шість місяців цього року до реєстру внесено 2018 осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення», - йдеться у повідомленні.

Як уточнюється, 429 осіб учинили кримінальні правопорушення, 1532 притягнуті до адміністративної та ще 57 - до дисциплінарної відповідальності.

За даними НАЗК, найчастіше до реєстру корупціонерів потрапляють працівники (у тому числі колишні) Державної кримінально-виконавчої служби та Національної поліції.

Так, до реєстру корупціонерів включені 102 працівники ДКВС, з них двоє притягнуті до кримінальної відповідальності. Обидва – рядовий та сержант внутрішньої служби - за прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.

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До адмінвідповідальності за несвоєчасне подання декларації притягнуті 99 працівників ДКВС та ще один - до дисциплінарної відповідальності, йому оголошена догана.

«175 працівників Національної поліції поповнили списки Реєстру. З них 12 притягнуті до кримінальної відповідальності за корупційні правопорушення: 5 поліцейських - за прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди (три сержанти, один лейтенант та один старший лейтенант поліції)», - поінформували у НАЗК.

Зазначається, що 7 поліцейських потрапили до цього реєстру за зловживання впливом, тобто прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи іншої особи за вплив на ухвалення рішення - з них два старші лейтенанти, три капітани, один майор та один підполковник.

156 працівників органів Національної поліції притягнуто до адміністративної відповідальності за несвоєчасне подання декларації. За несвоєчасне повідомлення про суттєві зміни у майновому стані притягнуто одного поліцейського.

«7 поліцейських притягнуто до дисциплінарної відповідальності. З них: 4 були звільнені за отримання неправомірної вигоди або подарунку; 3 отримали догану за невжиття заходів щодо недопущення конфлікту інтересів, а також вчинення дій в умовах реального конфлікту інтересів; 1 отримав сувору догану за декларування недостовірної інформації», - уточнюється у повідомленні.

Зазначається, що у порівнянні з попереднім роком цьогоріч кількість притягнутих до відповідальності та внесених до реєстру працівників НПУ знизилася на 33%, а ДКВС - на 11%. Усі дані осіб вносяться до реєстру корупціонерів після рішення суду та притягнення їх до відповідальності (накладання штрафів, позбавлення волі тощо), указали в НАЗК.